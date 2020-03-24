Олимпиада в Токио перенесена на один год

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса COVID-19. Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает японская государственная телерадиокомпания NHK.



Телефонный разговор между Синдзо Абэ и Томасом Бахом состоялся сегодня. Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года.

