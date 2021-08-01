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Олимпиада в Токио: 2 августа стартуют соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские игры перешагнули экватор! В 10-й день соревнований было разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.
Белорусы, кроме прыжков в высоту, также сражались за награды в толкании ядра и тяжелой атлетике. Серебряный призер Рио Дарья Наумова по сумме двоеборья показала результат 234 кг, что в итоге позволило ей занять пятое место.
За пьедестал боролась легкоатлетка Алена Дубицкая. В толкании ядра с результатом 18 м 73 см она расположилась на итоговом девятом месте.
2 августа будем переживать за наших гребцов - команда Владимира Шантаровича выступит в квалификационных заездах. Олег Юреня заявлен на дистанции 1000 м, Ольга Худенко и Марина Литвинчук - в байдарке-двойке на дистанции 500 м. Также в понедельник будем следить за Юрием Щербацевичем - он выступит в стрельбе из винтовки из трех положений.
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