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А. Марусова вышла в 1/16 финала в индивидуальной сетке по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио
Продолжаем следить за событиями олимпийского Токио. Cейчас белорусские атлеты выступают сразу на нескольких объектах соревнований. В эти минуты на кортах центра "Ариаке" Илья Ивашко сражается с титулованным японцем Кей Нишикори. Первый сет получился очень напряженным, в котором Ивашко владел игровым преимуществом, но обидно уступил на тай-брейке - 6:7. Мы продолжим следить за игрой.
В стрельбе из лука Анна Марусова, одна из героинь командных соревнований у сборной Беларуси, начала борьбу в индивидуальной сетке и красиво победила серебряного призера Олимпиады в Рио немку Лизу Унрух - 6:4. В рамках 1/32 финала опытная белоруска не оставила шансов своей сопернице, с чем мы Анну и поздравляем и ждем выступления в 1/16 финала.
Напомним, ранее в полуфинальных заездах на гребном канале "Морской лес" оба наших дуэта - и парни, и девушки - в финалы пробиться не смогли. Алёна Омелюсик в гонке с раздельным стартом в велоспорте на шоссе стала шестнадцатой. После полудня по минскому времени следим за пловцами Анастасией Шкурдай и Алиной Змушко.
В медальном зачете по-прежнему лидирует Япония уже с одиннадцатью золотыми наградами. Вторая позиция у США. Третьи - атлеты из Китая.
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