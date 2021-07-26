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В четвертый соревновательный день Олимпиады в Токио разыграют 21 комплект наград
Сегодня в Токио в четвертый день соревнований разыграют 21 комплект наград. Наши медальные надежды были связаны с выступлением пловцов. К сожалению, они не смогли открыть счет наградам. Рано утром Анастасия Шкурдай выступила в финале в своей коронной дисциплине - стометровке баттерфляем, финишировала 8-й. Чуть позже в бассейне появился лидер мужской сборной - Илья Шиманович. В решающем заплыве на 100 метров брассом он также занял 8-ю позицию.
Сейчас болеем за Егора Герасимова - в 1/16 финала теннисного турнира он встречается с 31-й ракеткой мира - итальянцем Фабио Фоньини. Ориентировочно в 8 часов по белорусскому времени на центральном корте появится наша Арина Соболенко. Ей будет противостоять Донна Векич из Хорватии. А в 11 часов в турнире боксеров стартует дебютант Виталий Бондаренко. Желаем всем спортсменам удачи!
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