Игры в Токио: насыщенный день для белорусских спортсменов

Продолжаем следить за событиями олимпийского Токио. Сразу на нескольких объектах соревнований белорусские атлеты выступают в эти минуты. В полуфинальных заездах на гребном канале "Морской лес" менее часа назад дуэт белорусок в академической гребле Елена Фурман - Инна Никулина стал шестым и в финал пробиться не смог. Парни - Дмитрий Фурман и Сергей Володько - на двойке распашной также остановились на стадии полуфинала.