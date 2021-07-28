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Игры в Токио: насыщенный день для белорусских спортсменов

Продолжаем следить за событиями олимпийского Токио. Сразу на нескольких объектах соревнований белорусские атлеты выступают в эти минуты. В полуфинальных заездах на гребном канале "Морской лес" менее часа назад дуэт белорусок в академической гребле Елена Фурман - Инна Никулина стал шестым и в финал пробиться не смог. Парни - Дмитрий Фурман и Сергей Володько - на двойке распашной также остановились на стадии полуфинала.

Елена Омелюсик стала шестнадцатой в гонке с раздельным стартом в велоспорте на шоссе

Вскоре в борьбу вступят пловцы Анастасия Шкурдай и Алина Змушко. Наконец, наш теннисист Илья Ивашко в рамках 1/8 финала сыграет с титулованным японцем Кей Нишикори. Не забываем про Анну Марусову, которая проведет индивидуальный поединок в стрельбе из лука.

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