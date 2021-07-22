Новый случай COVID-19 в Олимпийской деревне: заболел игрок сборной Чехии по пляжному волейболу

Новый случай COVID-19 зафиксирован в Олимпийской деревне. Положительный тест на коронавирус у игрока сборной Чехии попляжному волейболу. Всего же, по данным оргкомитета, за последние сутки выявлено 12 новых случаев инфицирования. С начала тестирования их набралось более 90. Команда Гвинеи вообще была вынуждена покинуть Олимпиаду.