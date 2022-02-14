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Олимпиада-2022: Анна Гуськова принимает поздравления

Пример спортивной дипломатии. Успех Анны Гуськовой не оставил равнодушными и поклонников лыжной акробатики из других стран. К белорусским журналистам, которые в эти дни работают на Олимпиаде в Пекине, подходили коллеги и спортсмены из других стран и делились эмоциями после успеха нашей фристайлистки. Представители Венгрии и Финляндии даже записали мини-поздравления для Ани.

В эти минуты корреспонденты "Беларусь 1"прямо в поезде, который движется от горного кластера Чжандзякоу в Пекин, готовят большой репортаж об олимпийских состязаниях по фристайлу и медали нашей Анны Гуськовой.

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