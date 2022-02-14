Олимпиада-2022: Анна Гуськова принимает поздравления

Пример спортивной дипломатии. Успех Анны Гуськовой не оставил равнодушными и поклонников лыжной акробатики из других стран. К белорусским журналистам, которые в эти дни работают на Олимпиаде в Пекине, подходили коллеги и спортсмены из других стран и делились эмоциями после успеха нашей фристайлистки. Представители Венгрии и Финляндии даже записали мини-поздравления для Ани.