Олимпиада-2022: белорусская биатлонистка Динара Алимбекова финишировала в пределах первой двадцатки

Продолжаем следить за событиями в горном олимпийском кластере Чжандзякоу, где в эти минуты завершается женская спринтерская гонка. На дистанцию отправился уже весь квартет белорусских биатлонисток. На самые высокие итоговые позиции среди наших претендует Динара Алимбекова, самый последний выстрел в исполнении которой цели не достиг. На данный момент белоруска финишировала в пределах первой двадцатки. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5". Болеем за наших спортсменов и желаем им, конечно же, удачи!