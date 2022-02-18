Олимпиада-2022: белорусская женская команда по биатлону осталась без медалей

Наша женская команда по биатлону осталась без медалей зимних Игр. Динара Алимбекова и Анна Сола по праву назывались перед Олимпиадой претендентками на награды, однако свой статус спортсменки не подтвердили. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алимбекова в масс-старте финишировала лишь двенадцатой с шестью промахами. Целых восемь выстрелов в молоко у Солы, однако она замкнула топ-10. Золото взяла француженка, вторая и третья позиции за норвежками.