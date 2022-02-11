Олимпиада-2022: белорусские спортсмены на старте лыжных гонок и женском спринте в биатлоне

К главной спортивной теме - Олимпиада в Пекине близится к экватору. Семь комплектов наград будет разыграно сегодня. Белорусские же болельщики пристально следят за двумя видами спорта. Уже в 10 часов начнутся лыжные гонки, где за нашу страну выступят Егор Шпунтов и Александр Воронов. Следим на "Беларусь 5" и не переключаемся после: ведь здесь же биатлон - женский спринт. Снова наши девушки - в числе претенденток на награды. Николай Стуло подробнее.

О путешествии из Пекина в Джандзякоу любой журналист, работающий на Олимпиаде, может написать небольшой роман. Впечатлений хватит. Пять пересадок, смена высоты и температурного режима - все это за четыре часа в одну сторону. Особое любопытство вызывает скоростной поезд, который буквально напичкан новыми технологиями. Везет он нас сегодня на биатлон.

Спринтерская гонка - это коронная дисциплина Анны Сола. Ей бы стрелять поменьше, а сегодня всего два огневых рубежа. К ветру и стрельбищу в Китае Аня пока не приноровилась до конца. Быть может, два выходных дня ей в этом помогли. Динара Алимбекова более универсальна как биатлонистка, поэтому тоже среди соискателей наград. Очень важно для формирования боеспособной эстафеты набрать форму Ирине Лещенко и Елене Кручинкиной. Девушки говорят, лишний отдых им не нужен. Тоже стартуют сегодня.