Олимпиада-2022: болеем за белорусок на биатлонном спринте

Огромное желание Динары Алимбековой взять свое, особенно после близости пьедестала, в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине и коронная дисциплина Анны Сола. В горном олимпийском кластере Чжандзякоу начался женский спринт, в котором самый высокий стартовый номер у Ирины Лещенко - 14-й. Совсем рядом Анна Сола - на 16-й позиции в старте, Динара Алимбекова отправится на дистанцию спринта 24-й, Елена Кручинкина - 71-й. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5". Болеем за наших спортсменов и желаем им, конечно же, удачи!