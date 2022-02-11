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Олимпиада 2022: Егор Шпунтов показал 68 результат на Олимпийских играх в Пекине
Белорусский лыжник Егор Шпунтов показал 68 результат на Олимпийских играх в Пекине. Наш спортсмен преодолел гонку классическим стилем на 15 километров за 44 с небольшим минуты. Олимпийским чемпионом стал финн Ийно Нисканен. Второй - Александр Большунов из России. Норвежец Клебо - третий.
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