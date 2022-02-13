Бороться за пьедестал продолжают и наши спортсмены в Пекине. Олимпиада миновала экватор, спортивный мир приспособился к антиковидным ограничениям и исправно выдает новых героев. Есть такой и в Беларуси! Конечно, вы его знаете. Антон Смольский. Его олимпийское серебро - это награда за огромный труд, подарок для всех белорусов, а еще отличная презентация нашей страны.

Ну и, конечно, стимул для всех любителей. Спорт высоких достижений популяризует спорт массовый. В самом Китае на фоне Олимпиады - настоящий бум зимних видов! В любви к спорту признался даже Председатель КНР Си Цзиньпин. Репортеры в Пекине Николай Стуло и Ольга Макей прямо сейчас передадут всю атмосферу Игр!

Антон Смольский вписал свое имя в олимпийскую историю и создал свою историю успеха. Она показательна. Оказывается, можно, если захотеть, обычному парню из Копыля пробиться в мировом биатлоне. Именно в мужском биатлоне, где конкуренция всегда очень высока. Оказывается, можно, если все правильно организовать, справиться и с глобальным потеплением, отсутствием снега и со всеми остальными трудностями.

Нет сомнений, что Антон сейчас - новый пример для подражания у молодых спортсменов, которые, возможно, не верят в себя до конца. Но на локальном уровне, оказывается, Смольский мотиватором работает уже давно.

Серебро Смольского - это заслуженная награда. Он только в нынешнем году несколько раз разрывал шаблоны. Например, трижды за неделю был на пьедестале в биатлонной Мекке в Рупольдинге. До этого примелькался режиссерам трансляций на цветочных церемониях. Ничего подобного в мужском белорусском биатлоне не было более 15 лет.

В Пекине Антон умудрился закрыть все мишени в индивидуальной гонке и стал единственным в тот вечер с максимальным показателем в стрельбе. В этом был его шанс, он уцепился за этот шанс и выложился без остатка на дистанции.





После награждения Смольского на пьедестале собралась вся белорусская команда, ведь при всем том, что биатлон индивидуальный вид спорта, работа целого коллектива на поверхности. Нашим парням еще есть куда стремиться в различных компонентах, но первостепенно нужно прибавлять в стрельбе, и в целом они прибавили по ходу сезона. Теперь и отношение к белорусам в биатлоне уже другое.

Смольский выжал свой максимум тогда, когда нужно, на главном старте четырехлетия. Что говорить, если сын даже маму в Копыле сумел удивить!

У Антона впереди еще две гонки - сейчас очень важно эмоционально сохранить себя на вторую часть Олимпиады. Подобного опыта у него в карьере еще не было.

Серебряная награда Антона - пока единственная в Пекине, но такой результат, конечно же, не предел мечтаний в нашей делегации. Буквально каждая оставшаяся биатлонная гонка - потенциально медальная. Фристайл шесть олимпиад подряд был на подиуме, не хотелось бы эту привычную традицию прерывать. Наконец, коньки. Ждем, когда они реально, а не номинально станут третьей силой белорусского зимнего спорта.

С использованием объектов после Игр вряд ли возникнут проблемы. Жители Китая, легки на подъем. Каждое утро в парках здесь можно увидеть людей, которые делают зарядку. С каким удовольствием здесь увлеклись зимними видами спорта!

Национальный центр санного спорта - это первая подобная трасса в Китае, и третья по величине в Азии. Ее построили в горах кластера Янцин специально к Играм. Скелетонисты здесь носятся со скоростью 120 километров в час.

Впервые к олимпийской трассе прикоснулся даже скелетонист из Американского Самоа. Это он во время церемонии открытия Игр шел по стадиону с голым торсом. Натан Крамптон занимался скелетоном в США, но, чтобы пробиться на Олимпийские игры, решил выступать за островную команду.

Со стороны мамы у меня есть полинезийские корни. А это приветствуется. Я позвонил им и спросил, заинтересованы ли они в гонщике скелетона, и они ответили, что согласны и приняли меня с распростертыми объятиями. Когда я перешел в Американское Самоа, я понял, что у них есть команда по легкой атлетике и им нужны спортсмены. Я смог присоединиться и к этой команде. Натан Крамптон, скелетонист (Американское Самоа)

Да, вы не ослышались. На Олимпийских играх в Токио Крамптон представлял Американское Самоа в беге на 100 метров.

После чего полгода готовился к зимним Играм. Позавчера в медальных гонках скелетонистов остановился на 19-й позиции.

В будущем не исключено, что на белых Играх мы будем видеть все больше топовых спортсменов из Китая. Уже очевидно, что Олимпиада дала хороший толчок развитию зимних видов спорта. Вот свежие цифры: за время недельного Праздника Весны оборот лыжного снаряжения в Поднебесной вырос более чем на 180 %. Продажи товаров для ледовых видов подскочили на 300 %. Словом, насмотревшись олимпийских телетрансляций, жители страны отправляются на горнолыжные склоны. Даже председатель КНР признался в любви к спорту.

Я сам очень люблю спорт и занимаюсь, когда есть время. Я люблю смотреть почти все виды спорта. Когда я учился в начальной школе, я катался на коньках. И если они были слишком велики, мы просто набивали внутрь что-то, например, вату. Си Цзиньпин, Председатель КНР

Для катания на коньках местные жители используют замерзшие озера. Популярны здесь и катание по льду на санях. Любители экстрима отправляются в горы. Теперь здесь очень много детей!

Как вам такой поворот событий. Семья Ли Вэя, которая живет в деревне в районе горного Янцина, всю жизнь занималась фермерством. Выращивали кукурузу. С открытием спортивного центра появилась и новая работа. Теперь Ли Вэй - инструктор по горным лыжам. Он признается, занятие стоит примерно 60-80 долларов. Столько его семья в аграрный сезон зарабатывала за неделю. Вот и считайте.

Как человек из Чжанцзякоу, я никогда не катался на лыжах. Зимние Олимпийские игры идут, поэтому я действительно хочу попробовать и посмотреть, что из себя представляет снежный спорт. Чжан Сяодун, лыжник

Приток желающих заняться зимними видами сказывается на местном бизнесе. Жители горных деревушек превращают свои дома в кафе и мини-отели. Появляются доселе непривычные здесь профессии бариста, дворецких и уборщиц. Что до спорта, когда Пекин только выиграл право проведения Игр, то здесь поставили цель, привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей. К этому моменту почти 350 миллионов жителей Китая занимаются зимними видами спорта.