Олимпиада-2022: фестиваль фонарей, керлинг для детей и итоги дня для сборной Беларуси

Очередной день на Олимпиаде, к сожалению, не принес Беларуси медалей. Наши ожидания сегодня были связаны с женской биатлонной эстафетой и выступлением Станислава Гладченко в финале лыжной акробатики. Увы, не получилось. Ждем следующих стартов и верим в наших атлетов. Кстати, в Китае в эти дни проходит традиционный фестиваль фонарей. Яркие кадры из Пекинау Кристины Камыш.





Фестиваль фонарей "Юаньсяоцзе"

Февраль для Китая вышел насыщенным на события - в разгаре Олимпийские игры, а накануне Поднебесная отметила традиционный Фестиваль фонарей "Юаньсяоцзе". Он знаменует окончание двухнедельного празднования Нового года по лунному календарю.

Этой традиции уже более 2 тысяч лет. Праздник выпадает на первое в году полнолуние. Существует множество версий истоков "Юаньсяоцзе". По одному из преданий, при полной луне можно увидеть души умерших, чтобы осветить им путь, люди зажигали фонари.

Для изготовления фонарей использовалась рисовая бумага или шелковая ткань и маленькая простая свечка. Каркас делали из бамбука или металла. А вот это классический китайский фонарик. Он красного цвета и круглой формы. Считается, что это наилучшее сочетание для воплощения идеи здоровья и процветания.

Только на этом предприятии специально для фестиваля готовят несколько тысяч фонарей, большинство из которых - произведение искусства.

Гуо Яньцинц, сотрудник фабрики по производству китайских фонарей:

В ущелье "Лунцин" проходит фестиваль ледяных фонарей

В горном кластере Яньцин, кроме олимпийских арен, располагается ущелье "Лунцин". Здесь традиционно проходит фестиваль ледяных фонарей. Сотрудники комплекса также готовились к зимним Играм. Поэтому панда Бин Дуньдунь и пять колец - самые популярные объекты для фото у туристов.

Вэнь Минъюнь, руководитель коммуникационного центра объекта "Ущелье Лунцин":

За месяц ущелье "Лунцин" посетило более ста тысяч человек.

Олимпийские игры в Пекине мотивируют местных жителей заниматься спортом

А вот это уже Пекин. 9-летний Ван сейчас постигает азы керлинга. До старта Олимпиады такого стремления у мальчишки не было. Мама парнишки признается, что похвальная мотивация была получена только благодаря зимним Играм.

Ван Зируи, учащийся спортивной секции по керлингу:

"Моя проблема заключается в том, что после того как я толкаю камень, я не могу удержать равновесие. Здесь очень легко можно упасть".

Ли Цзяньвэй, мама Ван Зируи:

"Каждый вечер мы всей семьей смотрим соревнования по шорт-треку, конькобежному спорту, горным лыжам и керлингу. Правила этих видов нетрудно усвоить. Они понятны даже малышам. Видеть, как именитые атлеты завоевывают медали - разве это не лучший пример для детей?!"

Розыгрыш медалей в личных турнирах керлингистам еще предстоит. Но бум в детских секциях уже случился. Кстати, одно занятие, которое длится 90 минут, стоит 400 юаней. Это ориентировочно 160 белорусских рублей.

Ван Дэцюань, начальник отдела маркетинга международного стадиона для керлинга:

Итоги соревновательного дня для белорусской сборной

В 12-й соревновательный день разыгрывали 7 комплектов олимпийских медалей. В трех видах спорта было белорусское представительство. С замиранием сердца фанаты следили за женской эстафетой. Нашим девчонкам нужно было защищать статус чемпионок Пхенчхана.

Уже после четвертого огневого рубежа стало понятно, что подтвердить высокий статус не получится. Итого 5 штрафных кругов, 16 дополнительных патронов и только 13-я строчка в финальном протоколе. И это худший результат в истории. Победила сборная Швеции.

Развить успех Анны Гуськовой в снежном парке "Геньтин" пытался фристайлист Станислав Гладченко. За свою лучшую попытку белорус получил 116,29 балла и не квалифицировался в суперфинал. Удивительно, но в решающем раунде россиянин Илья Буров, который в итоге стал бронзовым призером, прыгнул на 114,93 балла.