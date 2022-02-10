Олимпиада-2022: фигурист Константин Милюков расположился на 20-м месте

Последние новости Олимпийских игр! К этому моменту уже завершили свое выступление фигуристы. Наш Константин Милюков в произвольной программе набрал 20-ю сумму баллов. Это лучший результат фигуриста в текущем сезоне. В итоге Милюков расположился на 20-м месте. Олимпийским чемпионом стал американец Нэтан Чен. Отметим, Беларусь впервые за последние 16 лет была представлена на Олимпиаде в мужском одиночном катании.