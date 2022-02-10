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Олимпиада-2022: фигурист Константин Милюков расположился на 20-м месте
Последние новости Олимпийских игр! К этому моменту уже завершили свое выступление фигуристы. Наш Константин Милюков в произвольной программе набрал 20-ю сумму баллов. Это лучший результат фигуриста в текущем сезоне. В итоге Милюков расположился на 20-м месте. Олимпийским чемпионом стал американец Нэтан Чен. Отметим, Беларусь впервые за последние 16 лет была представлена на Олимпиаде в мужском одиночном катании.
На этом наш интерес к состязаниям фигуристов не заканчивается. В женском одиночном катании борьбу за медали продолжит Виктория Сафонова.
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