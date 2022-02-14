Олимпиада 2022: Изменено время старта мужской биатлонной эстафеты

Из-за сильного мороза время начала мужской биатлонной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине было изменено. Гонка стартует в 09:30 по минскому времени. Изначально она была запланирована на 12:00 15 февраля. Напомним, ранее на эстафету был определен состав мужской сборной Беларуси. За медали будут бороться Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.