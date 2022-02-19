Олимпиада-2022: Марина Зуева финишировала 7-й в масс-старте по конькобежному спорту

Конькобежка Марина Зуева с 4-мя набранными баллами заняла 7-е место в масс-старте, который прошел в рамках Олимпийских игр. Золото примерила спортсменка из Нидерландов Ирен Схаутен. Серебро у канадки Ивани Блонден, бронза досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде.