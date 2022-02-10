Олимпиада-2022: Марина Зуева заняла 9 место в конькобежном спорте

9 место в своей коронной дисциплине заняла Марина Зуева на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня лидер белорусской сборной преодолела дистанцию в 5 тысяч метров и улучшила свой результат, показанный 4 года назад в Пхенчхане, почти на две секунды. В итоге заняла 9 место. 12 января Зуева начнет выступление в командной гонке преследования, а на 19 число у нее в расписании масс-старт. Ранее Марина выступила в еще двух дистанциях.