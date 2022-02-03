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Олимпиада-2022 - Россия и Швеция объявили составы на смешанную эстафету в биатлоне

Национальные сборные по биатлону продолжают объявлять составы команд на первую гонку в рамках Олимпийских соревнований - смешанную эстафету. Так, за Швецию выступят сестры Эберг, Понсилуома и Самуэльсон. У России это Нигматуллина, Резцова, Логинов и Латыпов.

Белорусский квартет: Алимбекова, Сола, Лобастов и Смольский. Гонка состоится 5 февраля, в 12 часов ее старт. Все события пекинской Олимпиады смотрите в эфире "Беларусь 5".

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