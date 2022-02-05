Олимпиада-2022 - смешанная эстафета по биатлону в прямом эфире "Беларусь 5"

Олимпиада торжественно стартовала и уже приковала внимание белорусских болельщиков. Прямо сейчас за один из шести комплектов наград, которые будут разыграны сегодня, сражаются наши биатлонисты. Трансляция на "Беларусь 5". Смешанная эстафета несколько минут назад стартовала в горном кластере Чжанцзякоу.



Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова задаст тон - она вышла на лыжню первой и уже приближается к огневому рубежу, следомАнна Сола, Никита Лобастов за ней, а финишировать будет Антон Смольский.