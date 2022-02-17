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Олимпиада-2022: традиции и уникальные коллекции маленьких сувениров
Продолжаем болеть за белорусских спортсменов на Олимпиаде в Китае. Сегодня все внимание конькобежному спорту и фигурному катанию. Форум, тем временем, движется к своему завершению. Многие начинают подводить итоги. Правда, не результатам а, например, коллекциями сувениров. Ольга Макей подробнее.
Олимпийские традиции
Города и страны проведения Олимпиад меняются, а традиции остаются. Одна из них - это обмен значками. Маленькие сувениры из разных крепят на ленту аккредитации и собирают коллекцию.
На ленте аккредитации Ксении Санкович уже не осталось места. Ведь когда-то с лентой, но гимнастической она выходила на олимпийский ковер Пекина. Именно с Игр 2008 года, где белоруска завоевала бронзу, и начала собирать свою коллекцию.
Такой способ общения практикуется от Игр к Играм. Процессом увлечены все: от волонтеров и журналистов до атлетов. Это даже сродни народной дипломатии: вот олимпийская чемпионка по фристайлу китаянка Ксю Ментао перед церемонией награждения обменивается значками с бронзовой призеркой из Америки.
В главном медиацентре сувенирами обмениваются и репортеры. На некоторых офисах даже появились таблички "значков нет". Кто-то заранее подготовился.
Болеем за наших
Увешаны значками и аккредитации наших конькобежек. Сегодня будем болеть за белорусок. На старт тысячи метров выйдут Анна Нифонтова, Екатерина Слоева - все они дебютантки Олимпийских игр. Позади уже по несколько забегов. Поэтому усталость чувствуется, но настрой боевой.
Представительница Беларуси в еще одном ледовом виде - фигурном катании - выйдет 17 февраля на олимпийскую арену. В час дня стартует произвольная программа одиночниц. После короткой Виктория Сафонова остановилась на 17-й позиции. Ну и, конечно, увидим развязку женской борьбы на льду, после которой наверняка останется многоточие. Точка в допинговом деле россиянки Камилы Валиевой еще не поставлена.
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