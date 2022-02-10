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Олимпиада-2022: в борьбу за медали вступают лыжные акробаты

Считанные часы остаются до старта первого в истории олимпийского командного турнира по фристайлу. Всего борьбу за медали поведут шесть сильнейших сборных мира, в том числе и белорусы. В составе каждой команды по три участника. Из квалификации в финал выйдут четыре лучших трио. Медальные разборки в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 5". Начало трансляции в 14:00.

Часом позже на "Беларусь 2" стартуют состязания по конькобежному спорту. На дистанцию в пять тысяч метров выйдет наша Марина Зуева. Пожелаем удачи нашим атлетам!

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