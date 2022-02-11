Динара Алимбекова не смогла улучшить результат в личных гонках в рамках Олимпийских игр в Пекине. Вслед за высокой 5-й позицией в индивидуальной гонке белоруска стала 15-й в рамках спринта, который сегодня прошел в горном олимпийском кластере Чжандзякоу. Алимбекова допустила одну ошибку на двух рубежах, однако не смогла показать и высокий ход по дистанции. Анна Сола с 4 промахами 26-я, Ирина Лещенко - 60-я, а Елена Кручинкина - 70-я. Завтра в олимпийской программе - мужской спринт с участием призера Игр Антона Смольского.