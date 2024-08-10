Олимпиада-2024: байдарочник Кравец стал финалистом Игр

Белорусский байдарочник Владислав Кравец вышел в финал XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, пишет БЕЛТА.



В соревнованиях на Олимпийском водном стадионе Кравец был представлен на дистанции 1000 м среди байдарок-одиночек. Впервые на местный гребной канал белорус вышел 7 августа, когда занял второе место в предварительном заезде и напрямую отобрался в этап 1/2 финала.



Сегодня в своем полуфинале Владислав соперничал с семью гребцами - на кону стояли четыре путевки в решающий заезд. Кравец финишировал с четвертым результатом и вышел в финал, который состоится в 14:20 по минскому времени.