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Олимпиада-2024: байдарочник Кравец стал финалистом Игр
Белорусский байдарочник Владислав Кравец вышел в финал XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, пишет БЕЛТА.
В соревнованиях на Олимпийском водном стадионе Кравец был представлен на дистанции 1000 м среди байдарок-одиночек. Впервые на местный гребной канал белорус вышел 7 августа, когда занял второе место в предварительном заезде и напрямую отобрался в этап 1/2 финала.
Сегодня в своем полуфинале Владислав соперничал с семью гребцами - на кону стояли четыре путевки в решающий заезд. Кравец финишировал с четвертым результатом и вышел в финал, который состоится в 14:20 по минскому времени.
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