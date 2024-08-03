Евгений Золотой - серебряный призер Олимпиады в Париже в академической гребле

У белорусов еще одна медаль на Олимпиаде в Париже. Евгений Золотой в фантастическом по накалу заезде завоевал серебро по академической гребле.



Белорусскому спортсмену, который дебютировал на этих Олимпийских играх, удалось совладать не только с мощными соперниками, но и со своими нервами. Напомним, автобус, который должен был доставить белорусского гребца на старт, сломался, и финал задержали на час. Евгению удалось грамотно разложить силы по дистанции. Пропустив соперников вперед, за 500 метров до конца дистанции Золотой начал грести на максимуме и на финише вырвал серебро у соперников.