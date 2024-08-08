Олимпиада-2024: Юлия Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ

В олимпийском Париже сегодня в борьбу за медали вступила Юлия Трушкина, бронзовый призер чемпионата Европы - 2024, но главные летние Игры четырехлетия - дебютные в ее карьере. В каноэ-одиночке на дистанции 200 метров 21-летняя белоруска выступила во втором заезде и сделала это очень уверенно, заняв 2 место, которое позволило Юлии напрямую шагнуть в полуфинал Олимпиады.

Следующий свой заезд - полуфинал - Юлия Трушкина проведет 10 августа. В субботу на старт наша спортсменка выйдет в 12:40 по минскому времени. Напомним, в этот же день в полуфинале заезда байдарок-одиночек на 1000 метров выйдет наш Владислав Кравец. Финалы в обеих дисциплинах пройдут также 10 августа.