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"Олимпиада убивает бедняков" - жители Японии собирают подписи об отмене Игр
Очередную волну коронавируса переживает сейчас Япония. Жители страны начали сбор подписей об отмене Олимпийских игр. Согласно опросу, более 80% населения выступают за отмену или очередной перенос соревнований. Поддерживают это решение и две политические партии Японии. И только 14% жителей страны по-прежнему ждут главное спортивное событие.
Международный олимпийский комитет остается невозмутимым, оргкомитет продолжает тестировать спортивные объекты в Токио, готовы бороться за медали и сами спортсмены.
"Олимпиада убивает бедняков!" - надписи на плакатах протестующих, которые пришли к национальному стадиону в Токио в день его тестирования. Именно на этой арене через девять c половиной недель должна пройти торжественная церемония открытия Игр. У стен стадиона собрались около 100 человек.
Вокруг нас летает инфекция, и я надеялся, что вместо Олимпиады деньги будут потрачены на медицину и помощь бедным людям, которые нуждаются в доме и еде. Еще до пандемии были те, кто не мог купить еду и стал бездомным, а пандемия только усугубила ситуацию.
Действительно, Япония переживает четвертую волну коронавируса. По последней информации, в стране зафиксировано чуть более 11 тыс. смертей от COVID-19. Только около 2 % населения сделали прививки. В режиме чрезвычайного положения как минимум до 31 мая остаются Осака, Токио и еще четыре префектуры. Уже сейчас 40 из почти 500 японских городов отказались принимать иностранных спортсменов перед Олимпиадой.
Кэндзи Уцуномия, адвокат, автор петиции за отмену Олимпиады:
Об отмене Олимпиады следует просить национальное правительство и правительство Токио, оргкомитет. Но спортсмены в этой ситуации - жертвы. Думаю, они подстроили бы свои планы, если бы решение об ее отмене было принято раньше.
Кэндзи Уцуномия -бывший глава Японской ассоциации адвокатов. Сегодня он автор петиции об отмене Олимпиады, которая за девять дней смогла набрать более 350 тыс. подписей, причем не только японцев, но и жителей более чем 130 стран, включая Великобританию, Канаду, Сингапур, США.
Отмена Игр обойдется в 41,5 млрд долларов
Мы прислушиваемся к общественному мнению, но не будем им руководствоваться. Все указывает на то, что Олимпиада может состояться и должна состояться. Я твердо уверен, что мы увидим огромную поддержку Игр.
В целях коронавирусной безопасности организаторы уже отказались от иностранных болельщиков на трибунах - теперь всемкупившим билеты заранееприходится возвращать деньги. По-прежнему открыт вопрос о присутствии на соревнованиях самих японцев. Он должен решиться в июне. Отсутствие гостей - серьезный удар по экономике страны: от потерь от продажи сувениров и продукции допустующихгостиничныхномеров. Но и это капля в море, если учитывать потерянную прибыль от рекламных и спонсорских контрактов, доходы от телетрансляций, наконец, уже вложенные многомиллионные суммы в строительство новых объектов и реконструкцию существующих. Япония потеряет возможность продемонстрировать всему миру свои разработки. Чего стоит одна только чистая энергия!
Олимпиаде все-таки быть?
Это идеально? Нет. Согласны ли мы с такой ситуацией? Да. Подавляющее большинство спортсменов хотят попасть на Игры, но понимают, что это будет не та Олимпиада, к которой они привыкли. Думаю, мы все здесь в одной лодке.
За всю историю Японии это третьи Игры, которые доверили Токио. Первые 91 год назад были отменены. Вторые в 1964 году прошли со смещением сроков. Вспыхнет ли олимпийский огонь над национальным стадионом в этом годуили проклятье Олимпиады для Японии все еще продолжается?
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