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"Тут весь мой труд, все мои силы". Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская о завоеванной серебряной медали Олимпиады в Париже
Есть наша первая медаль Олимпийских игр в Париже. Дебютантка главного летнего старта четырехлетия Виолетта Бордиловская выиграла серебро в прыжках на батуте, подтвердив мировой уровень белорусской школы в этом виде спорта. Президент Александр Лукашенко поздравил Виолетту Бордиловскую и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой с олимпийским серебром.
Наши представители школы прыжков на батуте приносят медали на третьих Играх подряд. Еще в первом упражнении в квалификации наша спортсменка сумела набрать недосягаемую для соперников сумму баллов, что гарантировало ей место в сильнейшей восьмерке. В финале Виолетта выступала первой и долгое время не давала никому себя обойти. Это удалось толькоопытной британке Бриони Пейдж.
Я понимаю, что тут весь мой труд, все мои силы, все мое моральное состояние. Все ликует внутри, мне очень радостно. Меня сейчас просто эмоции переполняют, я даже не знаю, как связать это все в одно. Верьте в себя, все получится.
Борьбу за медали Олимпийских игр в прыжках на батуте сегодня проведут и мужчины, в том числе олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович. Квалификация стартует в 7 вечера по белорусскому времени. Финал, куда попадет восьмерка лучших, состоится в 20:45.
Ожидает белорусских болельщиков сегодня вечером и еще один финал - в плавании. За медали Олимпиады на своей коронной дистанции - 200 м на спине - будет сражаться наша Анастасия Шкурдай. Финальный заплыв запланирован на 21:36 по белорусскому времени.
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