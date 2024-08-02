"Тут весь мой труд, все мои силы". Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская о завоеванной серебряной медали Олимпиады в Париже

Я понимаю, что тут весь мой труд, все мои силы, все мое моральное состояние. Все ликует внутри, мне очень радостно. Меня сейчас просто эмоции переполняют, я даже не знаю, как связать это все в одно. Верьте в себя, все получится.

Виолетта Бордиловская, серебряный призер Олимпийских игр в Париже в прыжках на батуте