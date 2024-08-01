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Олимпиада в Париже: белоруска Анастасия Шкурдай прошла в полуфинал на дистанции 200 м на спине
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай продолжает выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщаетБЕЛТА.
Дневную программу четверга в плавательном бассейне открыли предварительные заплывы на дистанции 200 м на спине у девушек. Именно в этой дисциплине белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзу февральского чемпионата мира в Дохе. Сегодня брестчанка уверенно прошла квалификацию в полуфинал - в третьем отборочном заплыве Шкурдай показала время 2 мин. 09,64 сек., которое в общей таблице оказалось седьмым среди 27 девушек.
Полуфинал с участием белоруски состоится сегодня вечером, ориентировочное время начала - 22.10 по минскому времени. Для продолжения борьбы за медали Анастасии необходимо попасть в сильнейшую восьмерку среди 16 спортсменок. Ранее выступления на Олимпиаде в Париже завершили наши Алина Змушко и Илья Шиманович, лучшим результатом Змушко стало 8-е место на стометровке брассом, а Шиманович в этом же виде был 10-м.
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