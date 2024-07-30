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Олимпиада в Париже: двоих спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за употребления допинга
Двоих спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде из-за употребления допинга. Это касается иракского дзюдоиста Саджада Ганима Сехена и нигерийской боксерши Синтии Темитайо, которые ранее были отстранены за нарушение антидопинговых правил.
Допинг-проба дзюдоиста от 23 июля показала положительный результат на наличие в организме запрещенных стероидов метандиенона и болденона. А 27 июля стало известно, что в организме девушки обнаружили запрещенное вещество фуросемид.
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