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Олимпиада в Париже: двоих спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за употребления допинга

Двоих спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде из-за употребления допинга. Это касается иракского дзюдоиста Саджада Ганима Сехена и нигерийской боксерши Синтии Темитайо, которые ранее были отстранены за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба дзюдоиста от 23 июля показала положительный результат на наличие в организме запрещенных стероидов метандиенона и болденона. А 27 июля стало известно, что в организме девушки обнаружили запрещенное вещество фуросемид.

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