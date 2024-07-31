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Олимпиада в Париже: организаторы Игр получили разрешение на проведение триатлона в Сене

На Олимпиаде в Париже все-таки решились провести заплывы в Сенев рамках соревнований по триатлону. Результаты последних анализов воды признали как соответствующие требованиям. При этом накануне дважды отменялись даже тренировочные заплывы. И еще вчера рассматривался вопрос об отмене соревнований.

Ранее президент Макрон неоднократно утверждал, что река полностью безопасна для проведения Олимпийских игр, однако так и не искупался в ней. Отдуваться пришлось мэру Парижа.

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