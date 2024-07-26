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Олимпиада в Париже: спортивный праздник омрачают скандалы, воровство и жалобы

До открытия Олимпийских игр в Париже осталось 5 часов, а спортивное действо уже вошло в мировую историю как событие исключительной неорганизованности и буйства антисоциальных и криминальных элементов. Британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни (жалобы не только на еду, но и нехватку питьевой воды). Ко всему в небезызвестную своей "чистотой" Сену накануне Игр попало 50 миллионов литров сточных вод. Спортивный праздник омрачает разгул преступности. Мигранты не только обчистили, но и повредили микроавтобус сборной Австралии по велоспорту. На исчезновение имущества и личных вещей жалуются и аргентинцы.

Вчера бандиты пришли на тренировку и ограбили нас. Что украли? Альмада недосчитался часов, кольца пропали, золотые украшения. Прямо на тренировке все случилось. Мы не хотели об этом говорить, но все приобрело какой-то запредельный масштаб!
Хавьер Маскерано, главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу

Спортсмены лишаются нажитого, а гости французской столицы - жилья. Из-за сбоя Microsoft с Booking пропало порядка 10 тысяч броней в парижских гостиницах. Туристы были вынуждены платить вдвое больше за новые номера или ночевать на вокзалах.

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