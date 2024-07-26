Олимпиада в Париже: спортивный праздник омрачают скандалы, воровство и жалобы

До открытия Олимпийских игр в Париже осталось 5 часов, а спортивное действо уже вошло в мировую историю как событие исключительной неорганизованности и буйства антисоциальных и криминальных элементов. Британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни (жалобы не только на еду, но и нехватку питьевой воды). Ко всему в небезызвестную своей "чистотой" Сену накануне Игр попало 50 миллионов литров сточных вод. Спортивный праздник омрачает разгул преступности. Мигранты не только обчистили, но и повредили микроавтобус сборной Австралии по велоспорту. На исчезновение имущества и личных вещей жалуются и аргентинцы.