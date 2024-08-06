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Олимпиада в Париже: старший тренер борцов Сосуновский уверен в ошибке судей в четвертьфинале Хаслаханова
Старший тренер национальной команды по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский прокомментировал выступление подопечного Абубакара Хаслаханова на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
На олимпийском турнире Хаслаханов, выступающий в весе до 97 кг, был посеян под вторым номером среди 16 участников. В первом раунде Абубакар победил грузина Роберта Коблиашвили (9:1), но в четвертьфинале потерпел поражение от египтянина Мохамеда Али Габра (1:4).
"В первом поединке у нас все получилось хорошо. Абубакар смог в третьем партере против грузина Коблиашвили провести серию приемов - "накатить" соперника и одержал уверенную победу. Во второй схватке с египтянином очевидна судейская ошибка. Если отменяется балл соперника, то необходимо или отправить его в партер, или балл отдать нам. Но ничего не изменили и вряд ли уже пересмотрят. Будем ждать вечернего поединка", - сказал Виктор Сосуновский.
Несмотря на неудачу, Хаслаханов сохраняет шанс на бронзовую медаль. Для попадания белоруса в утешительный турнир необходима победа Мохамеда Али Габра в вечернем полуфинале против иранца Мохаммадхади Сарави.
Фото: БЕЛТА
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