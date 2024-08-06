Олимпиада в Париже: старший тренер борцов Сосуновский уверен в ошибке судей в четвертьфинале Хаслаханова

На олимпийском турнире Хаслаханов, выступающий в весе до 97 кг, был посеян под вторым номером среди 16 участников. В первом раунде Абубакар победил грузина Роберта Коблиашвили (9:1), но в четвертьфинале потерпел поражение от египтянина Мохамеда Али Габра (1:4).

"В первом поединке у нас все получилось хорошо. Абубакар смог в третьем партере против грузина Коблиашвили провести серию приемов - "накатить" соперника и одержал уверенную победу. Во второй схватке с египтянином очевидна судейская ошибка. Если отменяется балл соперника, то необходимо или отправить его в партер, или балл отдать нам. Но ничего не изменили и вряд ли уже пересмотрят. Будем ждать вечернего поединка", - сказал Виктор Сосуновский.