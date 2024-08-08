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Олимпиада в Париже: белорусская каноистка Юлия Трушкина поспорит за выход в полуфинал Игр
8 августа в борьбу за медали парижской Олимпиады вступит молодая белорусская каноистка Юлия Трушкина. На дистанции 200 м спортсменка выступит во втором заезде. Старт соревнований на гребном канале намечен на 11:30 по минскому времени.
Накануне еще один наш представитель гребли -Владислав Кравец - напрямую пробился в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 м, показав второе время в своем заезде.
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