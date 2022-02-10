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Белорусские фристайлисты заняли шестое место в командном турнире на Олимпиаде
К главной спортивной теме планеты. На Олимпиаде в Пекине сборная Беларуси по фристайлу не пробилась в суперфинал командных соревнований по лыжной акробатике. Турнир такого формата проводится впервые в истории Белых игр.
Из белорусов на склон выходили олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова, а также Станислав Гладченко и Максим Густик.
Не лучшим образом свою программу исполнил Гладченко, лишь на 10 баллов больше заработал и Густик. Так, от четвертой команды мы отстали на 27 очков. К слову, в четверку лучших не попали в том числе и россияне. Сейчас квартет сильнейших коллективов - Китай, США, Канада и Швейцария - спорят за награды. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
Сейчас внимание белорусских болельщиков приковано к конькобежному стадиону Пекина. Включайте "Беларусь 2", здесь Марина Зуева выступает уже в своем третьем виде на Играх. Сегодня в программе ее коронная дисциплина - дистанция 5 000 метров. Белоруска выступила в первой паре и сейчас дожидается результата остальных соперниц. Свой результат, показанный 4 года назад в Пхенчхане, она превзошла на 2 секунды.
За итоговым протоколом следим в следующих выпусках.
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