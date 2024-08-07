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Олимпиада во Франции: 7 августа следим за белорусами в гребле на байдарках и каноэ и таэквондо

Белорусские спортсмены продолжают борьбу за олимпийские медали. В столице Франции сегодня старт возьмет Владислав Кравец в байдарке-одиночке.

В 11:40 спортсмен отправится на предварительный заезд на дистанции тысяча метров. А часом ранее, в 10:40, таэквондист Георгий Гурциев поспорит за выход в четвертьфинал Олимпийских игр.

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