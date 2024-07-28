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Олимпиада во Франции: белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал на дистанции 100 м брассом
Белоруска Алина Змушко на Олимпиаде в Париже пробилась в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. В четвертом предварительном заплыве девушка пришла к финишу четвертой, уступив лидеру Татьяне Смит из Южной Африки 1,37 секунды.
В общем рейтинге белоруска расположилась на 11-й строчке, в полуфинал пройдут 16 лучших.
Полуфинальные заплывы пройдут вечером 28 июля.
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