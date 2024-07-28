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Олимпиада во Франции: белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал на дистанции 100 м брассом

Белоруска Алина Змушко на Олимпиаде в Париже пробилась в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. В четвертом предварительном заплыве девушка пришла к финишу четвертой, уступив лидеру Татьяне Смит из Южной Африки 1,37 секунды.

В общем рейтинге белоруска расположилась на 11-й строчке, в полуфинал пройдут 16 лучших.

Полуфинальные заплывы пройдут вечером 28 июля.

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