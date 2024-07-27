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Олимпиада во Франции: в первый соревновательный день белорусские спортсмены вступили в борьбу за пьедестал

Белорусские гребцы-академики первыми из белорусов начали борьбу за медали на Олимпийских играх в Париже. И результаты не могут не радовать. Евгений Золотой и Татьяна Климович в своих предварительных заездах показали отличное время и пробились в четвертьфиналы. Золотой и вовсе на дистанции 2000 метров по итогам квалификационных соревнований показал общий второй результат. Четвертьфиналы в академической гребле пройдут 30 июля. Отметим, нашим спортсменам приходится выступать не на своих лодках, которые просто не пустили в Париж.

Эстафету у гребцов перехватил Илья Шиманович, который успешно квалифицировался в полуфинал на дистанции 100 метров брассом. В своем четвертом предварительном заплыве белорус показал второе время, уступив семь сотых секунды трехкратному олимпийскому чемпиону британцу Адаму Пити. В общем списке Шиманович оказался с третьим результатом. Борьбу за выход в финал пловцы поведут уже сегодня вечером.

Считанные минуты остаются до начала женской гонки с раздельным стартом, в которой выступит наша Анна Терех. Девушкам предстоит преодолеть 32 километра 400 метров. Всего же за медали в этой дисциплине будут бороться 35 спортсменок.

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