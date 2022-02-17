Олимпиада в Пекине - итоги дня

На Олимпиаде в Пекине белорусские атлеты претендовали на медали в фигурном катании и конькобежном спорте.

Олимпиада. Фигурное катание

Виктория Сафонова в произвольной программе смогла улучшить свое итоговое место: после короткой программы белоруска располагалась на семнадцатой позиции, а завершила выступление на Белых играх тринадцатой. Впервые за 20 лет наша страна представлена в женском одиночном катании, и 18-летняя фигуристка справилась с задачей более чем достойно. К слову, лидер после короткой программы - Камила Валиева - сенсационно опустилась на четвертую строчку - она два раза упала. Чемпионкой стала другая россиянка - Анна Щербакова, серебро у ее соотечественницы Александры Трусовой, японка Каори Сакамото - бронзовый призер.













Выступлением своим я довольна, получилось показать почти все, на что я способна. Очень рада, что получилось достойно себя показать на Олимпийских играх. Сейчас я, наверное, меньше нервничала перед прокатом, но когда у меня не получился первый каскад, начала нервничать сильнее, и когда добавила этот тулуп к следующему прыжку, чуть-чуть выдохнула, успокоилась, поняла, что все нормально. Виктория Сафонова, участница Олимпийских игр - 2022 (фигурное катание)

Зная Викторию, зная, то, что она катается достаточно стабильно, особых волнений не было. Было волнение только за качество исполнения элементов. Качество мы немножко потеряли, но я считаю, что все-таки главное - это олимпийский опыт, который ни с чем не сравним, и Виктория его приобрела. И надеюсь, что дальше будет лучше. Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию













Олимпиада. Конькобежный спорт

Также сегодня переживали за белорусскую конькобежку. Екатерина Слоева выступала на дистанции тысяча метров и продемонстрировала 21-й результат - 1 минута 16,83 секунды. Еще одна белоруска Анна Нифонтова в итоге снялась с этой дистанции из-за травмы колена. А равных не было японке Михо Такаги, серебро у Ютты Лердам из Нидерландов, американка Бриттани Боу сегодня с бронзой!

Болеем за наших!

Завтра на конькобежном овале "Ледяная лента" переживаем за Игната Головотюка - он также выступит на дистанции тысяча метров. В 11:30 прямая трансляция на "Беларусь 2". Но еще раньше белорусских болельщиков ждет женский биатлонный масс-старт. Гонку перенесли с субботы из-за погодных условий. Так, стреляющие лыжницы появятся на лыжне завтра и уйдут на дистанцию в 10 часов - Динара Алимбекова и Анна Сола попытаются не упустить свою последнюю возможность подняться в Пекине на пьедестал. За развитием событий следим на "Беларусь 5". Здесь же в 12 часов переживаем за Антона Смольского в аналогичной дисциплине у мужчин. А он, напомним, уже взял серебро в гонке индивидуальной.

Олимпийские успехи

Это одна из двух наград в нашей копилке. Еще одна - также серебряная - в активе фристайлистки Анны Гуськовой. Вторую Олимпиаду подряд она подтверждает свой высокий статус. В Пхенчхане было золото, и в Пекине она была очень близка к тому, чтобы покорить эту планку снова. Уже завтра триумфатор Игр вернется на родину. Самолет из Стамбула приземлится в Национальном аэропорту Минск в 10:25 утра.

Каждый день после "Панорамы" - "Олимпийский дневник"