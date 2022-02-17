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Олимпиада в Пекине - итоги дня
На Олимпиаде в Пекине белорусские атлеты претендовали на медали в фигурном катании и конькобежном спорте.
Олимпиада. Фигурное катание
Виктория Сафонова в произвольной программе смогла улучшить свое итоговое место: после короткой программы белоруска располагалась на семнадцатой позиции, а завершила выступление на Белых играх тринадцатой. Впервые за 20 лет наша страна представлена в женском одиночном катании, и 18-летняя фигуристка справилась с задачей более чем достойно. К слову, лидер после короткой программы - Камила Валиева - сенсационно опустилась на четвертую строчку - она два раза упала. Чемпионкой стала другая россиянка - Анна Щербакова, серебро у ее соотечественницы Александры Трусовой, японка Каори Сакамото - бронзовый призер.
Выступлением своим я довольна, получилось показать почти все, на что я способна. Очень рада, что получилось достойно себя показать на Олимпийских играх. Сейчас я, наверное, меньше нервничала перед прокатом, но когда у меня не получился первый каскад, начала нервничать сильнее, и когда добавила этот тулуп к следующему прыжку, чуть-чуть выдохнула, успокоилась, поняла, что все нормально.
Зная Викторию, зная, то, что она катается достаточно стабильно, особых волнений не было. Было волнение только за качество исполнения элементов. Качество мы немножко потеряли, но я считаю, что все-таки главное - это олимпийский опыт, который ни с чем не сравним, и Виктория его приобрела. И надеюсь, что дальше будет лучше.
Олимпиада. Конькобежный спорт
Также сегодня переживали за белорусскую конькобежку. Екатерина Слоева выступала на дистанции тысяча метров и продемонстрировала 21-й результат - 1 минута 16,83 секунды. Еще одна белоруска Анна Нифонтова в итоге снялась с этой дистанции из-за травмы колена. А равных не было японке Михо Такаги, серебро у Ютты Лердам из Нидерландов, американка Бриттани Боу сегодня с бронзой!
Болеем за наших!
Завтра на конькобежном овале "Ледяная лента" переживаем за Игната Головотюка - он также выступит на дистанции тысяча метров. В 11:30 прямая трансляция на "Беларусь 2". Но еще раньше белорусских болельщиков ждет женский биатлонный масс-старт. Гонку перенесли с субботы из-за погодных условий. Так, стреляющие лыжницы появятся на лыжне завтра и уйдут на дистанцию в 10 часов - Динара Алимбекова и Анна Сола попытаются не упустить свою последнюю возможность подняться в Пекине на пьедестал. За развитием событий следим на "Беларусь 5". Здесь же в 12 часов переживаем за Антона Смольского в аналогичной дисциплине у мужчин. А он, напомним, уже взял серебро в гонке индивидуальной.
Олимпийские успехи
Это одна из двух наград в нашей копилке. Еще одна - также серебряная - в активе фристайлистки Анны Гуськовой. Вторую Олимпиаду подряд она подтверждает свой высокий статус. В Пхенчхане было золото, и в Пекине она была очень близка к тому, чтобы покорить эту планку снова. Уже завтра триумфатор Игр вернется на родину. Самолет из Стамбула приземлится в Национальном аэропорту Минск в 10:25 утра.
Каждый день после "Панорамы" - "Олимпийский дневник"
Также за главными спортивными событиями можно следить в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Мы покажем все яркие моменты Игр в Пекине, обсудим с нашими атлетами, что получилось, а что нет, обозначим перспективы на ближайшие гонки, расскажем, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите - каждый день в вечернем эфире - "Олимпийский дневник"!
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