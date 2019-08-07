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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится стать мамой

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится стать мамой. Бывшая биатлонистка подтвердила свою беременность. Напомним, избранник Надежды - 31-летний швейцарец Мартин Ягер тоже биатлонист.

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