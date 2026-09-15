Олимпийские призеры и полные трибуны: как волейбольный праздник в Минске проводили в День города

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В то время, когда минчане праздновали День города, прямо в центре столицы развернулась большая волейбольная арена. Данное спортивное сооружение носит временный характер. Однако второй кряду международный турнир по волейболу и постоянные аншлаги поставили вопрос следующим образом: а не сделать ли эту арену постоянной? Ведь волейбол, в том числе пляжный, самый массовый вид спорта в Беларуси, конечно, после бега.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"Объездили всю столицу, посмотрели, где можно сделать. Пошли по примеру Франции, там Олимпийские игры возле Эйфелевой башни. Точно так же соревнования проводятся в Российской Федерации на Дворцовой площади в Питере, на Красной площади в Москве. Поэтому мы как-то сразу сюда пришли. Россияне посмотрели и сказали, что лучше этой локации не придумаешь. Историческое место, Троицкое предместье".

Опыт прошлого года позволил в короткие сроки установить арену для пляжного волейбола вблизи Дворца спорта. По счастливому совпадению в те же дни Минск отмечал День города. Поэтому бесконечный поток горожан и гостей нашей столицы то и дело интересовался, что же происходит в самой чаше арены. Ведь и вокруг она выглядела завораживающе.

А когда зритель заходит на трибуны, открывается вид, который позволяет ощутить момент сопричастности. Спортсмены, к слову, мирового уровня, призеры Олимпиады, чемпионы мира, стоят в нескольких метрах от болельщиков. Не зря на финалы Кубка Победы заглянули глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко и министр спорта Сергей Ковальчук.

А в финальный день церемонии награждения выставочного Кубка Вызова принимала участие четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.

Сергей Мацкевич, комментатор телеканала "Беларусь 5":

"Этот пляжно-волейбольный праздник настолько влюбил в себя еще в прошлом году, что в нынешнем, 2026-м, атмосфера здесь на трибунах просто невероятная. И то, что сделала Белорусская федерация волейбола, то, что сделал волейбольный клуб "Минск", заслуживает таких слов восхищения. И мне очень хочется верить, что пляжный волейбол будет развиваться в Беларуси".

А что же вообще представляет собой пляжный волейбол в мире? Вершины - это, конечно, Олимпийские игры. Поэтому наша федерация активно работает в данном направлении. Далее - чемпионат мира и, конечно же, этапы мирового тура, которые позволяют там набирать рейтинговые очки.

В этом году после снятия бана триумфально вернулся дуэт Александра Дедкова и Павла Петрушко. Парни выиграли этап мирового тура в Китае.

quote Классно играть дома, в Минске. Перед своими болельщиками хочется показать самый лучший волейбол. Павел Петрушко, многократный победитель и призер международных соревнований по пляжному волейболу

"Наверное, не просто так мы попали в инвестпрограмму по строительству центра пляжных видов спорта. Ну, в основном это, конечно, будет волейбол. Мы на стадии завершения написания программы по пляжному волейболу. Будут и дети в нашей спортивной школе, плюс очень много любителей, а они все в осенний, зимний, весенний периоды придут, конечно, к нам. Мы будем проводить турниры, соревнования", - обозначила председатель ВК "Минск" Оксана Шевченко.

К финалу Кубка Победы зрители заполнили трибуны полностью. Вокруг оргкомитет создал ряд активностей для всех гостей, однако формат шоу точно не заставил скучать всех на трибунах.

В соревнованиях Кубка Победы наш элитный дуэт Павел Петрушко-Александр Дедков довольствовался четвертым местом, показав борьбу очень высокого уровня. А вот девушки из нашей страны Виктория Секретова и Надежда Тишкова подарили зрителям победные эмоции, уступив лишь в финале.

quote Мы двигались от игры к игре, пытались получить удовольствие. Такое было наставление тренера. Всем спасибо, это было потрясающе. Виктория Секретова, вице-чемпионка Кубка Победы по пляжному волейболу - 2026

"Получили удовольствие, плюс еще выиграли серебряную медальку, чему очень рады. Спасибо всем болельщикам, спасибо моей семье. Без нее я такого бы не было", - отметила вице-чемпионка Кубка Победы по пляжному волейболу - 2026 Надежда Тишкова.

В финальный день большого волейбольного фестиваля на корт вышли представители пляжного волейбола против классиков. У девушек в составе зрителей были рады увидеть игроков национальной сборной Анну Давыскибу, Веру Костючик и Лизу Багаеву. У мужчин в атаке заправлял Владислав Давыскиба. Однако всюду сильнее были пляжники.

quote На самом деле атмосфера прекрасная, площадки невероятные, уровень площадок и организации очень высокий. Это выше, я думаю, чем европейский уровень. Анна Давыскиба, нападающая сборной Беларуси и ВК "Динамо-Ак Барс"

Второй год подряд в сентябре в Минске состоялся большой праздник пляжного волейбола. Впереди совсем скорый старт "Минчанки" в Суперлиге. А в 2027 году состоится возвращение национальной сборной Республики Беларусь на мировую арену.