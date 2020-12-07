Олимпийские игры. Токио-2020. Дополнительные расходы составят $2,83 млрд

Дополнительные расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в следующем году будут разделены между тремя сторонами, при этом столичные власти Японии возьмут на себя наибольшую часть расходов. Власти префектуры Токио, центральное правительство страны и оргкомитет Игр согласовали план распределения издержек. Общая сумма допзатрат составляет более 2,8 миллиарда долларов. Сюда входят расходы, связанные с переносом Игр на год, включая обеспечение безопасности игровых площадок, аренду и хранение оборудования, оплату труда. Значительная часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом. Напомним, прежний бюджет токийской Олимпиады оценивался в 13 миллиардов долларов.