Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что существует вероятность отсутствия зрителей на трибунах Олимпиады в Токио. Такое заявление он сделал по результатам анализа статистики COVID в мире вообще и в Японии в частности. Если ситуация с коронавирусом существенным образом не улучшится, то МОК разрешит только видеотрансляцию. Вместе с тем, переносить Игры не планируют - Олимпиада в Токио должна состояться летом будущего года.



