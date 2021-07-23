Олимпийские игры в Токио официально открыты!

Столь долгожданное событие для тысяч спортсменов и миллионов болельщиков стартовало. Белорусские поклонники спорта смогли насладиться просмотром церемонии открытия Игр - Белтелерадиокомпания вела прямую трансляцию. В Токио работают и мои коллеги - профессиональная команда АТН. Все происходившее они наблюдали на месте, из чаши стадиона. С подробностями Сергей Гусаченко.

Олимпийский стадион в Токио японцы со всей скрупулезностью готовили к этим Играм. Прежний, построенный полвека назад, полностью разобрали, привлекли лучшего архитектора и возвели новую арену примерно на 80 тысяч зрителей. Только для отделки использовали тысячи кубометров кедрового дерева из 47 префектур Японии. Рядом один из лучших парков Японии и даже музей самурая. Но богатейшая культурой и технологиями страна оказалась бессильна перед вирусом, который эти Игры еще до начала сделал не такими, как все.

Самая неоднозначная церемония, которую когда-либо показывали по ТВ. С такими заголовками выходила мировая пресса накануне шоу, само проведение которого тоже было под вопросом из-за коронавируса. Но зрителей все же решили порадовать - вот только на расстоянии. О том, что чаша стадиона во время яркого действа будет пустой, стало известно еще в начале июля.













На церемонии открытия зрители, правда, были. Но всего тысяча, это представители МОКа, ВИПы, спонсоры и другие официальные лица. Из глав государств прилетел только президент Франции. А ведь в Рио мировых лидеров было 40, в Лондоне - почти сотня. Подобную скудность называют серьезной имиджевой потерей. Организаторы не скрывают - пустотой на трибунах разочарованы.

Военные, полиция, волонтеры. За шесть часов до церемонии возле стадиона уже строгие меры безопасности. А жители Токио занимают места по периметру ограждения. Сама подготовка к церемонии не обошлась без скандалов. Уволили креативного директора, а чуть позже и композитора шоу. За день до открытия Игр из-за шуток про холокост 20-летней давности отстранили от должности и режиссера церемоний открытия и закрытия.

Программу церемонии держали в строгом секрете, озвучили лишь официальное название "Объединенные эмоциями". По замыслу организаторов, посыл о возрождении после пандемии должен быть услышан и понятен во всем мире. Мы все связаны красной нитью - вместе боремся против COVID и вместе идем к новым достижениям.

Один из главных элементов церемонии тоже долгое время был под вопросом. Парад атлетов отменяли, потом снова вернули. В результате количество спортсменов сократили, но по стадиону они все же прошли, соблюдая те самые антиковидные правила. Из-за этого парад стал рекордно долгим - более двух часов.

Первой традиционно выходит команда Греции, поскольку именно в этой стране зародились Олимпийские игры. Следом команда беженцев, дальше в порядке японского алфавита. Белорусы появляются на стадионе под номером 162.

Знаменосцы нашей команды - пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова. Перед важной миссией волновались, но пожелание у спортсменов только одно: чтобы белорусский флаг поднимался над олимпийскими объектами как можно чаще. Всего в Играх участвует 108 белорусских атлетов в 20 видах спорта.













В олимпийском движении МОК стремится к гендерному равенству. На этих Играх впервые в истории женщин почти половина. На церемонии открытия и флаг каждой страны несут именно два спортсмена.

Сценарий церемонии пронизывают события, которые произошли в Фукусиме 10 лет назад. Отсылка к катастрофе неслучайна. Японцы организовали самую экологичную Олимпиаду. Картонные кровати, медали из переработанной бытовой техники. Из особой древесины изготовили и олимпийские кольца. Деревья были посажены спортсменами 57 лет назад, когда в Токио прошел масштабный форум. И даже для зажжения олимпийского огня впервые использовали водород. Открытыми Олимпийские игры объявил 126-й император Японии Нарухито.

Олимпийская арена на фоне вечернего Токио выглядит более чем эффектно. Страна восходящего солнца принимает Олимпиаду в четвертый раз. Главный форум четырехлетия должен стать символом единства. Ведь даже к знакомому олимпийскому слогану "Быстрее, выше, сильнее!" официально добавили слово "вместе". Однако жители японской столицы до сих пор неоднозначно относятся к спортивному празднику. Протесты возле национальной арены прошли и сегодня. Говорят, что во время звуковых пауз на стадионе были слышны скандирования об отмене Игр.

Впереди у спортсменов важные старты. Соревнования в отдельных видах, к слову, начались еще до церемонии открытия. Несмотря на жесткие антиковидные меры, количество заражений среди участников только растет. И пока в особых ковидных реалиях, похоже, единственный плюс. Ожидается, что телевизионный охват Олимпиады станет рекордным за всю историю Игр и превысит 5 миллиардов человек. Это вдвое больше, чем в бразильском Рио.