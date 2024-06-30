Олимпийские репрессии продолжаются. МОК - до старта Игр 2024 года оставалось менее месяца

Репрессивные действия МОК перешли все красные линии - на примере сборной Беларуси по борьбе. Когда девять из десяти заслуженных кровью и потом лицензий у нас отняли, то стало понятно, что бесчеловечное отношение главы МОК Томаса Баха к судьбам спортсменов из нашей страны - системное явление.

Кому пытается угодить чиновник, понятно и без расследований. Позиция Национального олимпийского комитета Беларуси была взвешенной, и там отказались от затыкания дыр, то есть лицензий, а предложили ехать только тем, кто сам завоевывал путевку в Париж.

Всю белорусскую борьбу представит талантливый Абубакар Хаслаханов. Глава Федерации борьбы Беларуси Алим Селимов подобрал слова, чтобы объяснить подобный бардак и произвол.

Андрей Козлов в рубрике "Неспортивное поведение" продолжит.

Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем. По этой причине Франция может гордиться Пьером де Кубертеном и его наследием. Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета

Если в каждом слове звучит такая французскость из уст Баха, то что с французского языка слово "фарс" переводится как комедия легкого содержания с внешними комическими приемами. Все то, что происходит сейчас в мировой спортивной верхушке, где фехтовальщик Бах абсолютно в тренде, и есть фарс!

Вообще новость о не включении в олимпийскую заявку белорусских борцов обрушилась на нас, когда сборная Беларуси готовилась к отправлению на игры стран БРИКС, а председатель Федерации борьбы Алим Селимов был в пути в Казань и взял паузу подумать. Спустя две недели мы встретились.

Главное притворство в позиции МОК заключается в том, что с февраля белорусские борцы и их, скажем так, "дела", были на карандаше репрессивной комиссии. Но бюрократы там не дергались, а наблюдали, как наши ребята проходят все непростое сито отбора и делают это ярко, победно, с честью и уверенно. И вот только когда десяток лицензий у нас в кармане, приходит весточка. Мол, отстранены те и те, а на их места предлагаются другие, кто не завоевывал лицензии.

Позиция белорусского НОК следует тут же, и поедет только Абубакар Хаслаханов, у которого есть персональная олимпийская путевка. А решения МОК - пусть они идут лесом.

И все это ханжество на фоне тех социальных проблем в Париже, и главное тех спортивных лиц, которых МОК допускает. Например, на этой неделе олимпийскую путевку взял игрок в пляжный волейбол Стивен ван де Вельде из Нидерландов. Все бы ничего, да и страна волейбольная, особенно в пляжке, но ранее этот мужчина отбывал срок за изнасилование 12-летней девочки.

В августе 2014 года, когда Стивену было 19 лет, он прилетел из Нидерландов в Великобританию, чтобы встретиться со своей потенциальной жертвой. Ван де Вельде выждал момент, когда девочка осталась одна дома без родителей, напоил ее, после чего лишил девственности.

В сумме он просидит год - в демократической Европе этого считают достаточно. А потом с фанфарами собирают ему вещи на Олимпиаду в Париж. Шерше ля фам!