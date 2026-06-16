"Олимпийский день в одном ритме с А1": миллион минут в помощь детям

15 июня 2026 года в Национальном олимпийском комитете Республики Беларусь дан старт масштабной инициативе "Олимпийский день в одном ритме с А1". В этом году спортивный праздник, посвященный 35-летию НОК Беларуси, проходит в новом формате и начинается с добрых дел: участники смогут заниматься физической активностью, набирать "минуты добра" и вносить личный вклад в общую благотворительную цель.

Главная цель - собрать 1 000 000 минут активности. Эти минуты будут превращены в реальную спонсорскую помощь от компании А1 благотворительному фонду "Прикосновение к жизни". Средства направят на программы поддержки, реабилитации и лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

Символический старт проекту был дан при участии представителей НОК Беларуси, компании А1, белорусских спортсменов, СМИ и блогерского сообщества. Параллельно с презентацией проекта и ответами на вопросы участники приняли участие в велосайклинговой активности и заложили первые "минуты добра" в общий зачет. Такой формат наглядно показывает главную идею проекта: даже простая физическая активность может стать частью большого доброго дела.

Присоединиться к проекту может каждый - независимо от возраста, уровня физической подготовки или места жительства. С 15 по 27 июня участие возможно онлайн из любой точки Беларуси. Для этого нужно:

зарегистрироваться на платформе olympicday.a1.by; ознакомиться с правилами; выбрать любимый вид активности - бег, йогу, фитнес, прогулку, танцы или другой формат движения; зафиксировать время тренировки в любом фитнес-трекере; загрузить скриншот с результатом в личный кабинет платформы.

Финал "Олимпийского дня в одном ритме с А1" состоится 27 июня на стадионе "Динамо" и станет масштабным городским событием. Участников ждут спортивные и интерактивные зоны, мастер-классы и тренировки, а также возможность в режиме реального времени пополнять общий счет "минут добра" через QR-коды в личном кабинете.

Вход на мероприятие будет бесплатным, по предварительной регистрации на платформе olympicday.a1.by. Для участия в финальной программе и получения подарков от организаторов необходимо набрать не менее 35 "минут добра". Участники, достигшие этого порога, получат подарки и доступ к вечернему концерту с яркими хедлайнерами - группой Dabro и динамичным дуэтом Police in Paris, которые создадут атмосферу финального праздника. Призами также будут отмечены 200 самых активных участников и лучшие команды.

Дополнительно наградят ТОП‑15 участников личного зачета, которые получат специальные призы от А1.

призы для участников проекта "Олимпийский день в одном ритме с А1" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff877fe-2507-42a5-b8fd-269e67f8abb5/conversions/04d714e6-2843-4e87-b099-6b68732f545f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff877fe-2507-42a5-b8fd-269e67f8abb5/conversions/04d714e6-2843-4e87-b099-6b68732f545f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff877fe-2507-42a5-b8fd-269e67f8abb5/conversions/04d714e6-2843-4e87-b099-6b68732f545f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bff877fe-2507-42a5-b8fd-269e67f8abb5/conversions/04d714e6-2843-4e87-b099-6b68732f545f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Олимпийский день в одном ритме с А1" - это не просто название проекта. Олимпийский день традиционно является большим спортивным праздником для всего олимпийского движения, спортсменов, болельщиков и белорусского народа в целом, а в год 35-летия НОК Беларуси приобретает особое значение. В этом формате олимпийские ценности, массовый спорт и благотворительная цель объединяются в инициативу, к которой может присоединиться каждый.

Для А1 проект стал логичным продолжением уже знакомых спортивно-благотворительных инициатив #velcombegom, "100 гадзін з А1" и "У адным рытме з А1", а также частью системной ESG-стратегии компании, направленной на поддержку общества и развитие культуры здорового образа жизни. Опыт этих проектов показывает: наибольший социальный эффект возникает тогда, когда участие доступно каждому, а личный вклад человека становится частью общего результата.