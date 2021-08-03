Олимпийский чемпион И. Литвинович вернулся в Беларусь

Утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по прыжкам на батуте, не утратившую лидерские позиции на планете и подарившую миру еще одного олимпийского чемпиона. Иван Литвинович из Вилейки, который тренируется в витебском батутном центре, стал сильнее всех титулованных конкурентов и довольно неожиданно взял главную награду соревнований в Токио. В новом статусе Литвиновичу пока сложно, но скромный молодой человек очень счастлив, что смог порадовать и своих близких, и всю страну, которая за него переживала.