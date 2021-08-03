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Олимпийский чемпион И. Литвинович вернулся в Беларусь

Теплая и яркая встреча не менее эмоциональная, чем завоевание золотой олимпийской медали!

Утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по прыжкам на батуте, не утратившую лидерские позиции на планете и подарившую миру еще одного олимпийского чемпиона. Иван Литвинович из Вилейки, который тренируется в витебском батутном центре, стал сильнее всех титулованных конкурентов и довольно неожиданно взял главную награду соревнований в Токио. В новом статусе Литвиновичу пока сложно, но скромный молодой человек очень счастлив, что смог порадовать и своих близких, и всю страну, которая за него переживала.

Вторую летнюю Олимпиаду подряд сборная Беларуси берет золото в прыжках на батуте

Уже вторые Игры кряду наши батутисты берут наивысшую олимпийскую награду. В Рио с триумфом выступил Владислав Гончаров. В Токио настало время Ивана Литвиновича.


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