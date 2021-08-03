Олимпийский чемпион Иван Литвинович прилетел в Беларусь

Первый белорусский чемпион Олимпийских игр в Токио триумфально вернулся на родину. Сегодня утром в Национальном аэропорту Минск встретили сборную Беларуси по прыжкам на батуте, которая укрепила лидерские позиции на планете и подарила миру еще одного олимпийского чемпиона. Иван Литвиновичвзял главную награду соревнований в Токио и распечатал медальную копилку Беларуси.



Сам молодой атлет свой высокий статус пока не осознал, но безмерно счастлив, что порадовал и своих близких, и всю страну, которая за него болела и переживала. Кадры, где эмоции бьют через край.



Рассказывает Андрей Козлов. Это интервью с Иваном Литвиновичем нет желания сокращать, ведь настолько честные эмоции после возвращения домой вы не услышите нигде.



Улетал в Токио Ваня обычным вилейским парнем, который работает и очень успешно в батутном центре Витебска - базе нацкоманды. Вернулся из Японии олимпийским чемпионом. Такие вот в спорте высших достижений случаются крутые сюжетные истории.Вы наверняка помните этот взрыв удивления, смешанный со счастьем, на лице Ивана Литвиновича. Показалось, он не знал, куда ему направить свою энергию в тот момент, когда баллы, поставленные судьями, именно белорусу присвоили титул олимпийского чемпиона. Наш спортсмен таким вот образом отдаст дань уважения Ольге Власовой, главному творцу батутного прорыва в последнем десятилетии. Именно с Беларусью ассоциируют этот вид спорта на планете - мы здесь впереди.

