Олимпийский чемпион Мартен Фуркад выступил за допуск белорусов и россиян к международным соревнованиям

Рассмотреть возможность возвращения белорусских и российских спортсменов на международные соревнования предложил член Международного олимпийского комитета, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад в интервью норвежскому телеканалу NRK, сообщает ТАСС.

Мартена Фуркада избрали членом Международного олимпийского комитета 19 февраля 2022 года. Пятикратный олимпийский чемпион получил членство в организации на правах представителя комиссии спортсменов МОК, в которую он был избран решением атлетов, участвовавших в пекинской Олимпиаде.

Будучи представителем спортсменов, Фуркад заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращениябелорусских и российских спортсменов на соревнования. Он подчеркнул, что был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. "И мне кажется, что я этого не делаю в достаточной степени", - сказал Фуркад.

Француз отметил, что ему будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить белорусским и российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Международный олимпийский комитет 25 января предложил допустить белорусов и россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если будет выполнен ряд условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором белорусы и россияне будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

Фото: БелТА