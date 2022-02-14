"Олимпийский дневник" смотрите каждый день после "Панорамы"

Самые яркие моменты Игр в Пекине смотрите в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Мои коллеги рассказывают, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите каждый день в вечернем эфире на "Беларусь 1" "Олимпийский дневник"!