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"Олимпийский дневник" смотрите каждый день после "Панорамы"

Самые яркие моменты Игр в Пекине смотрите в дневниках Агентства теленовостей на "Беларусь 1". Мои коллеги рассказывают, как проходят будни спортсменов, жителей Пекина, организаторов Олимпиады и, конечно, журналистов. Не пропустите каждый день в вечернем эфире на "Беларусь 1" "Олимпийский дневник"!

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